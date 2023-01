Überraschung: Das sind die ersten drei GNTM-Kandidatinnen!

Die 18. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel steht bereits in den Startlöchern! Ab dem 16. Februar sucht Heidi Klum (49) wieder nach dem schönsten Mädchen Deutschlands: Die aufregende Reise an der Seite der Chefjurorin startet für die Nachwuchsmodels in diesem Jahr anders als sonst direkt in Los Angeles. Jetzt sind die ersten drei Kandidatinnen der neuen GNTM-Staffel offiziell bekannt!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" sorgte die Produktion jetzt rund zwei Wochen vor Staffelstart für eine Überraschung: Die GNTM-Verantwortlichen veröffentlichten ein Foto der ersten drei Teilnehmerinnen Elsa, Somajia und Cassy. "Sehnsüchtig habt ihr gewartet – hier sind die ersten Kandidatinnen der 18. Staffel", heißt es auf der Fotoplattform.

Aber was ist über die drei Nachwuchsmodels ansonsten noch bekannt? Die 23-jährige Cassy arbeitet eigentlich als Tanzlehrerin und möchte jetzt Heidi mit ihrem Talent auf dem Laufsteg begeistern. Somajia schob sogar ihre Ausbildung für das TV-Projekt auf und Elsa träumt schon jetzt von einer Karriere bei Victoria's Secret.

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

