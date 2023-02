30 Jahre her: Wolfgang Bahros erster GZSZ-Drehtag war wild!

Wolfgang Bahro (62) erinnert sich an seine Anfänge! Seit 1993 steht der gebürtige Berliner jetzt schon für die Daily GZSZ vor der Kamera. Die Fans der Serie verbinden den Schauspieler schon lange fest mit seiner Rolle: Der fiese, aber auch charmante Anwalt Jo Gerner ist ein absoluter Zuschauerliebling. In dieser Woche feiert der Serienstar nun sein 30-jähriges Jubiläum bei GZSZ: Aus diesem Anlass verrät Wolfgang jetzt, wie chaotisch sein erster Drehtag damals ablief!

Im Bild-Interview schilderte der 62-Jährige: "GZSZ wurde damals noch in den Studios in Berlin-Tempelhof gedreht. Es war noch alles recht improvisiert. Die Büros waren in Containern ausgelagert, die vor der Tür standen." Weiter berichtete Wolfgang: "In den Studios hatten wir eine Gemeinschafts-Garderobe. Das war ein großer Raum, in dem sämtliche Kostüme gelagert wurden – ein paar Garderobenständer waren so gestellt, dass sich Männlein und Weiblein nicht gemeinsam umziehen musste. Auch bei der Dekoration musste man vorsichtig sein, wenn man die Tür schloss, wackelte die Wand..."

Ebenfalls eine wilde Anekdote: "GZSZ basiert ursprünglich auf einer australischen Serie, deswegen hatten wir ganz zu Anfang zum Teil australische Regisseure, die jedoch nicht verstanden, wenn sich der Deutsche wieder fünfmal versprochen hatte. Nach der Szene riefen sie: 'Okay! Great!'" Scherzhaft ergänzte Wolfgang: "Zum Glück gab es die Regieassistenten, die widersprachen, da war nichts 'great'." Es habe zwar alles einen improvisierten Eindruck gemacht, aber es sei am Ende doch ein professionelles Team gewesen.

RTL Wolfgang Bahro vor 30 Jahren bei GZSZ

