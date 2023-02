"Eine Milliarde wert": Ronaldo prahlt mit seinen zwei Füßen

Dass Cristiano Ronaldo (37) zu den bestbezahlten Fußballspielern auf der ganzen Welt gehört, ist allseits bekannt. Der Fußballer hat vor Kurzem seinen Klub gewechselt: Seit Neuestem spielt der Kicker für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Vor wenigen Jahren hatte der Fußballstar auch gemeinsam mit Ex-Schalker Weston McKennie (24) für Juventus Turin gespielt. Weston hat nun eine lustige Geschichte über Ronaldo zu erzählen, bei der er mit seinen Füßen protzt!

Der US-Amerikaner sei an Ronaldo vorbeigelaufen, der gerade eine Massage bekommen habe – dabei sei ihm ein Detail ins Auge gesprungen. "Oh mein Gott, deine Füße sehen schrecklich aus", habe Weston zu dem 37-Jährigen gesagt, wie die Bild berichtet. Der Portugiese habe darauf jedoch den perfekten Konter parat gehabt. "Mein Freund, diese Füße sind eine Milliarde Euro wert", habe Ronaldo ungerührt zurückgegeben. Tatsächlich habe der Fußballer seine Beine versichern lassen – allerdings bloß für 206 Millionen Euro.

Bescheiden lebe der Nationalspieler in Saudi-Arabien ganz gewiss nicht. Wie Daily Mail erfahren haben will, habe Ronaldo mit seiner Familie, seinen Freunden und dem Sicherheitspersonal Räume im luxuriösen Four Seasons Hotel in Riad bezogen. Insgesamt 17 Zimmer habe er dort gebucht, wofür er monatlich rund 280.000 Euro hinblättern müsse. Bei dem neuen Zuhause des Sportlers handele es sich um den Kingdom Tower. Der gilt als höchstes Gebäude des Landes.

