Harry und Meghan waren bei Ellen DeGeneres' zweiter Hochzeit

Auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) waren dabei, um die Liebe von Ellen DeGeneres (65) und Portia de Rossi (50) zu feiern! Seit fast 20 Jahren gehen die Talkshow-Legende und ihre Liebste gemeinsam durchs Leben – so feierten die beiden erst im vergangenen Jahr ihren 14. Hochzeitstag. Anlässlich ihres 50. Geburtstags entschied sich Portia nun dazu, Ellen mit einer zweiten Zeremonie zu überraschen. Danach wurde sicherlich groß gefeiert – und zwar mit niemand Geringerem als Harry und seiner Frau Meghan!

Das zeigen Aufnahmen, die Page Six vorliegen: In dem Video sind der Royal und seine Liebste lächelnd mitten in der Hochzeitsgesellschaft zu sehen. Die ehemaligen Suits-Darstellerin trug ein graues Kleid, während sich der 38-Jährige für ein weißes Hemd entschied, das er mit einem schwarzen Jackett kombinierte. "Sie waren tatsächlich da und hatten eine wunderbare Zeit, um Portias Geburtstag und die Erneuerung des Eheversprechens des Paares zu feiern", verriet zudem ein Insider.

Abgehalten wurde die private Zeremonie von Kris Jenner (67): In einem Clip, den Ellen auf Instagram postete, sieht man, wie ernst die 67-Jährige ihre Aufgabe nahm. "Bester Tag aller Zeiten! Was für eine Ehre, für meine beiden besten Freundinnen da sein zu dürfen – die ich verehre und die einander so sehr lieben", kommentierte sie Ellens Post nach den Feierlichkeiten.

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi und Ellen DeGeneres erneuern ihr Gelübde

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi und Ellen DeGeneres erneuern ihr Gelübde

