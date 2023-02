Ellen DeGeneres und Portia de Rossi haben Gelübde erneuert!

Was für eine romantische Aktion! Ellen DeGeneres (65) und Portia de Rossi (50) gehen schon seit fast 20 Jahren gemeinsam durchs Leben – so haben sie 2022 bereits ihr 18. Liebes-Jubiläum und ihren 14. Hochzeitstag gefeiert. Die Talkshow-Legende und ihre große Liebe hatten geheiratet, kurz nachdem die gleichgeschlechtliche Ehe in Kalifornien endlich legalisiert worden war. Offenbar fand Portia, dass es mal wieder an der Zeit war, ihre Gelübde aufzufrischen...

Sie überraschte Ellen mit einer zweiten Zeremonie – abgehalten von keiner Geringeren als Kris Jenner (67)! Wie sie das geschafft hat? Anlässlich Portias 50. Geburtstag waren sowieso schon all ihre Liebsten bei ihnen zu Hause versammelt, wo das Geburtstagskind plötzlich in einem traumhaften Brautkleid auftauchte. Ellen dokumentierte die süße Aktion mit einem Video auf Instagram: Die TV-Moderatorin wirkte mehr als überrascht, aber auch überglücklich. "Portia, du bist mein größtes Geschenk, selbst an deinem eigenen Geburtstag", schwärmte sie hinterher.

Kris nahm ihre Aufgabe als Zeremonienmeisterin sehr ernst. In dem Clip sieht man, wie sie andächtig von den beiden Ehefrauen schwärmt – ihrem "allerliebsten Pärchen". Ellens Posting kommentierte die Chefin vom Kardashian-Jenner-Clan hinterher: "Bester Tag aller Zeiten! Was für eine Ehre, für meine beiden besten Freundinnen da sein zu dürfen – die ich verehre und die einander so sehr lieben."

Anzeige

Getty Images Komikerin Ellen DeGeneres und Schauspielerin Portia de Rossi

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi, Januar 2020

Anzeige

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi und Ellen DeGeneres erneuern ihr Gelübde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de