Im Bett: GNTM-Star Trixi Giese hat sich mit Samy verlobt!

Süße Liebes-News von Trixi Giese (23)! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte im Januar vergangenen Jahres öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Mittlerweile ist das Model auch schon mit ihrem neuen Freund Samy zusammengezogen! Wie sehr die beiden sich lieben, zeigen sie immer wieder happy im Netz. Nun gab es aber den absoluten Liebesbeweis: Samy hat um Trixis Hand angehalten!

Auf Instagram teilte die Influencerin ein zuckersüßes Video, das die beiden im Pyjama im Bett zeigt. Zwischen den Bettdecken nimmt Samy all seinen Mut zusammen und offenbart Trixi seine Liebe: "Ich habe dich und du hast mich. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass ich dich ganz doll liebe. [...] Daher möchte ich dich jetzt fragen, Trixi, ob du vielleicht meine Frau werden willst." Die Beauty bricht daraufhin in Tränen aus – und willigt voller Freude ein!

Gegenüber Promiflash verriet Trixi schon vor einigen Monaten, dass sie sich durchaus vorstellen kann, mit ihrem Samy ihr Leben zu verbringen. Auch eine Hochzeit hat sie nicht ausgeschlossen! "Es hat noch Zeit. Wir sind gerade im Beruflichen unterwegs und wir schätzen es einfach sehr, dass wir einander haben und mal schauen, wie es so weitergeht, aber ich denke, das wird auf jeden Fall mal kommen" , verriet sie damals.

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy beim Heiratsantrag

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy in der neuen Wohnung

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy beim Heiratsantrag

