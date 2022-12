Nächster Schritt: Trixi Giese zieht mit ihrem Samy zusammen

Das nächste Kapitel! Vor knapp einem Jahr machte Trixi Giese (23) öffentlich, dass sie in einer Beziehung ist: In ihrem Freund Samy hat die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Liebe gefunden. Immer wieder teilen die zwei im Netz, wie gern sie sich haben und posten süße Bilder und Videos. Doch nun wagen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Trixi und Samy ziehen zusammen!

Auf Instagram teilte die Influencerin eine Fotoreihe aus ihrer neuen Wohnung in Berlin. "Wir ziehen zusammen", schrieb Trixi freudig dazu. Auf den Bildern turtelt sie eifrig mit Samy und zeigt schon erste Einblicke in die neue Bleibe. "Wie schön die Wohnung aussieht!", kommentierte eine Userin begeistert.

Gegenüber Promiflash plauderte Trixi schon aus, dass sie sich durchaus auch Kinder und Hochzeit mit ihrem Samy vorstellen könne. "Aber es hat noch Zeit. Wir sind gerade im Beruflichen unterwegs und wir schätzen es einfach sehr, dass wir einander haben und mal schauen, wie es so weitergeht", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixie Giese, einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy in der neuen Wohnung

Anzeige

Instagram / trixigiese Samy und Trixi Giese im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de