Klinik nach Betrugsvorwürfen: Iris Klein ist zurück im Netz!

Iris Klein (55) bricht ihr Schweigen! Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte sich aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen, nachdem sie behauptet hatte, ihr Ehemann Peter hätte sie mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen. Nachdem vertraute Bilder der beiden aufgetaucht waren, wurde öffentlich, dass Iris wegen eines internistischen Notfalls mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nun meldete sie sich wieder bei ihren Fans im Netz.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 55-Jährige zwei Bilder mit kryptischen Worten. Eine der Zeilen lautet: "Manchmal tut es gut, trotz all des Stress' und der Verpflichtungen für kurze Zeit mal nicht zu funktionieren. Denn immer funktionieren, funktioniert auf Dauer nicht." In einer weiteren Sequenz repostete sie einen Beitrag, in dem es heißt: "Ich weine nicht wegen dir. Ich weine über meine rosarote Brille, mit der ich all die schwierigen Punkte davor schon ignoriert hatte." Stattdessen habe sie gedacht, dass sie irgendetwas Besonderes verbinde.

Kurze Zeit später legte Iris auch noch mit einem dritten Zitat nach: "Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird." Ob sich diese Worte auf Peter beziehen, ließ sie offen – aufgrund der aktuellen Vorkommnisse dürfte es jedoch naheliegen.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

