Mitten am Tag: Bei Fußballer Munas Dabbur wurde eingebrochen

Munas Dabbur (30) erlebte während seines Leipzig-Aufenthalts gleich eine doppelte Niederlage. Der Fußballer ist seit 2020 beim Bundesligisten TSG Hoffenheim unter Vertrag. Am Mittwoch stand er mit seinem Verein im DFB Pokal gegen den RB Leipzig auf dem Rasen – allerdings reichte es nicht für den Sieg: Sein Team verlor mit 3:1. Der Tag hatte es für Munas aber auch ganz schön in sich: Während er sich auf das Spiel vorbereitete, wurde bei ihm zu Hause eingebrochen!

Wie Bild unter Berufung auf die Polizei berichtet, habe sich der Täter am Morgen um 9:10 Uhr Zugang zu Munas' vier Wänden in der Nähe von Heidelberg verschafft. Zu dieser Zeit sei niemand zu Hause gewesen. Der Einbrecher entwendete Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro, ebenso wie Hunderte Euro Bargeld.

Der Eindringling kam jedoch nicht unerkannt davon. Aufgrund moderner Überwachungstechnik, die an Munas' Haus angebracht war, konnte seine Frau Faten den Überfall quasi live von ihrem Handy aus über eine Kamera beobachten. Da sie direkt die Polizei verständigt hatte, konnte der Eindringling noch auf der Flucht in der Nähe des Tatorts geschnappt werden. Thomas Bischoff, erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heidelberg, bestätigte gegenüber der Zeitung, dass der Eindringling inzwischen in U-Haft sitze.

