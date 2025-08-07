Ozzy Osbourne posthum an der Spitze der Vinyl-Charts 2025

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (†76), doch seine spirituelle Präsenz bleibt dank seines musikalischen Schaffens ungebrochen. Am 22. Juli 2025 verstarb der "Prince of Darkness", doch nur wenige Wochen nach seinem Tod erreicht seine letzte Veröffentlichung "See You On The Other Side V2.0" den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts. Dieses 27 LPs umfassende Meisterwerk, das die außergewöhnliche Karriere der Heavy-Metal-Ikone würdigt, wird von Fans gefeiert, die ihn damit in den Charts erneut unsterblich machen. Hinter Ozzys Mammutwerk rangieren Bruce Springsteen (75) mit "Tracks II: The Lost Albums" und Saltatio Mortis mit ihrem Jubiläumsalbum auf den Plätzen zwei und drei.

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, die von GfK Entertainment ermittelt werden, spiegeln die Popularität des physischen Musikformats wider und zeigen, wie stark Ozzy auch nach seinem Tod noch Einfluss auf die musikalische Landschaft nimmt. Die mächtige Resonanz seiner Fans verschafft ihm einen weiteren Triumph in einer ohnehin ruhmreichen Karriere. Neben seinem Album konnten sich auch andere Größen wie Alice Cooper (77) und Joe Bonamassa in den oberen Rängen platzieren, doch der unangefochtene Star dieser Ausgabe ist ohne Zweifel der "Dreamer"-Interpret, dessen Werk eine Lücke hinterlässt, die schwer zu füllen sein wird.

Ozzy, der einst als Frontmann von Black Sabbath weltberühmt wurde, war für seine charismatische Ausstrahlung und seinen unverkennbaren Stil bekannt. Abseits der Musik war er jahrelang die zentrale Figur seiner Reality-TV-Show "The Osbournes", die ihm und seiner Familie einen festen Platz in der Popkultur bescherte. Trotz seiner Eskapaden und gesundheitlichen Herausforderungen schrieb Ozzy bis zuletzt Musikgeschichte. Nun bleibt sein Vermächtnis in Form seiner Songs als Quelle der Inspiration, Trost und Unterhaltung lebendig. Seine Fans, die ihn stets als unsterbliche Legende verehrt haben, zeigen durch ihre Unterstützung seiner letzten Veröffentlichung, dass der "Prince of Darkness" nie vergessen wird.

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

IMAGO / YAY Images Ozzy, Kelly und Sharon Osbourne, 2022

