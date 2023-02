Nicht angehört: Dieter Bohlen reagiert auf Katjas Diss-Track

Dieter Bohlen (68) hat in Katja Krasavices (26) Song über ihn nicht einmal reingehört! Der Musiker und die Rapperin sitzen aktuell zusammen in der DSDS-Jury. Dort kam es zuletzt zu einem Skandal, da der einstige Modern Talking-Sänger die Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch beleidigt hatte. Katja, die auch für ihre Freizügigkeit bekannt ist, schoss daraufhin in einem Song gegen ihren Kollegen. Dieter interessiert das wohl herzlich wenig!

Im Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL wurde der 68-Jährige auf den Diss-Track angesprochen. "Ich hab das nur, sage ich mal, gesehen, dass es so was gibt, aber ich will mir ja nicht den Tag versauen mit so was", erklärte er. "Es gibt gewisse Sachen und Personen, das interessiert mich nicht", fügte der Musikproduzent hinzu. Auf die Frage, wie die Stimmung in der Sendung sei, meinte Dieter: "RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde."

Auch kurz nach dem Skandal hatte die 26-Jährige bereits klare Worte über Dieter gefunden. "Das, was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü-50-Männer. [...] Das ist leider kein Einzelfall", hatte sie gegenüber Bild gemeint. "Es ist fast unmöglich, Männer über 50 zu verändern, auch wenn ich täglich dafür kämpfe", hatte sie weiter ausgeführt.

Katja Krasavice, DSDS-Jurorin

Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

