Patriots-Chef will Tom Brady aus Ruhestand zurückholen!

Robert Kraft (81) will alles geben! Der Unternehmer ist der Besitzer der New England Patriots, bei denen Tom Brady (45) jahrelang unter Vertrag war, bis er zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte. Vor wenigen Tagen gab der Quarterback nach 23 gespielten Saisons dann zum zweiten Mal seinen Rückzug bekannt. Doch ist das endgültig? Der Patriots-Chef will Tom auf jeden Fall zurückholen!

Robert sprach in der Show "CNN This Morning" über das Karriere-Aus des Star-Footballers. Er will ihn wieder in seinem Verein haben – genauso wie die Patriots-Fans. "Für uns ist er ein Patriot, war es immer und wird es immer sein. Und wir werden ihn zurückholen – ich will ihn nicht für irgendwas verpflichten – aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zurückzugewinnen, ihn als Patriot unterschreiben zu lassen", stellte der Chef klar.

Am Mittwoch hatte Tom in einem emotionalen Statement auf Instagram verkündet, dass er seine Football-Karriere beendet. "Ich komme direkt zum Punkt. Ich trete zurück. Endgültig", erklärte der Ex von Gisele Bündchen (42). Dieses Mal meine er es ernst – schließlich war er schon letztes Jahr zurückgetreten, doch entschied sich nach ein paar Wochen um.

Getty Images Tom Brady und die New England Patriots beim 51. Super Bowl in Houston, Texas

Getty Images Robert Kraft mit Tom Brady nach dem Super-Bowl-Sieg 2019

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

