Miley Cyrus' Trennungssong "Flowers" knackt Streaming-Rekord

Miley Cyrus' (30) Trennungshymne "Flowers" durchbricht eine Rekordmarke! Die aktuelle Single der Sängerin sorgte bereits für jede Menge Schlagzeilen. Einige Worte sollen sich nämlich an ihren Ex Liam Hemsworth (33) richten. In den Passagen scheint sie sich mit einigen Ereignissen ihrer Beziehung auseinanderzusetzen. So besingt sie unter anderem den Brand ihres gemeinsamen Hauses. Und ihre Ehrlichkeit zahlt sich offenbar aus: Mileys Hit knackt jetzt einen Streaming-Rekord.

Wie Daily Mail berichtet, kann Mileys "Flowers" eine Rekordmarke auf Spotify erreichen. Zwischen dem 13. und dem 19. Januar wurde der Song binnen einer Woche über 96 Millionen Mal gestreamt. Auf Spotifys One-Week's-Streaming-Liste ist das ein absoluter Rekord und damit steht der Hit jetzt an der Spitze. Die Tendenz der Streams geht weiterhin nach oben. Mittlerweile wurde die Single außerdem knapp 70.000 mal verkauft.

Gleichzeitig ist es Miley gelungen, ihre Kollegin Taylor Swift (33) vom ersten Platz der Billboard Hot 100 zu verdrängen. Taylor stand dort mit "Anti Hero" knapp acht Wochen an der Spitze. Auch das dürfte für den einstigen Disney-Star besonders sein: Zuletzt erreichte der Titel "Wrecking Ball" im September 2013 die Nummer eins – also vor knapp neun Jahren.

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

