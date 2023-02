Endlich verraten: Das ist der Name von Loredana Wollnys Baby

Loredana Wollny (18) stellt ihr Baby endlich mit Namen vor. Ende Dezember wurde die TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mama. Doch der Start ins Leben wurde dem kleinen Jungen nicht leicht gemacht: Er kam unerwartet vier Wochen zu früh auf die Welt. Doch die kleine Familie scheint sich mittlerweile erholt zu haben. Jetzt gibt sie ein Baby-Update – und dabei verrät Loredana auch gleich den Namen ihres Sohnes.

Bei Instagram teilt Loredana ein neues Bild ihres Babys. "Unser kleiner Neuankömmling heißt Aurelio und hat es schon geschafft, unsere Herzen im Sturm zu erobern. Und wir wissen, dass er unsere Welt auf den Kopf stellen wird", meint die 18-Jährige. Schon jetzt schwärmt die frischgebackene Mama, dass sie es kaum erwarten könne, dem Kleinen beim Aufwachsen zuzusehen, "seine ersten Schritte" und "Abenteuer" mit ihm zu erleben. Ihren kleinen Brief an Aurelio beendet sie mit "In Liebe, deine Mama Loredana und dein Papa Servet". Damit offenbart sie auch den bisher geheim gehaltenen Namen ihres Partners.

Loredanas Fans scheinen jedenfalls begeistert von der Namenswahl. Sie schwärmen in den Kommentaren, wie hübsch Aurelio doch klinge. "Der Name klingt wunderschön", meint ein Follower. Und ein anderer schreibt: "Megasüßer Knopf und ein richtig schöner Name."

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny (l.) und ihr Freund, 2023

Instagram / loredanawollny Loredana Wollnys Baby

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

