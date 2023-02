Lucas acht Kilo leichter: Die Katze fühlt sich wie "Nashorn"

Daniela Katzenberger (36) ist wohl nicht sonderlich begeistert von Lucas Cordalis' (55) Gewichtsverlust! Der Sänger nahm an der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel teil und schaffte es sogar auf den dritten Platz. Während seiner Zeit in Australien verlor der Musiker aber einiges an Gewicht – schließlich mussten die Kandidaten im Camp immer mal wieder ein wenig hungern. Das gefällt Lucas' Ehefrau Daniela ganz und gar nicht!

"Der Lucas ist auch wieder da und der hat acht Kilo abgenommen, der sieht aus...", berichtete die Blondine in ihrer Instagram-Story und scherzte: "Das Schlimmste ist nicht, dass er acht Kilo abgenommen hat, sondern dass ich daneben aussehe wie so ein Nashorn. Ich sehe aus wie ein Nilpferd." Desto schmaler Lucas aussehe, desto fetter erscheine Daniela ihrer Meinung nach.

Daniela scheint aber bereits einen Plan entwickelt zu haben, um das Problemchen zu beheben. Sie postete ein Foto von einem Schrank voller Süßigkeiten und schrieb dazu: "Mästen-Programm voll in der Mache." Sie hingegen esse währenddessen Salat.

