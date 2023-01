So viel Gewicht hat Lucas Cordalis im Dschungel abgenommen!

Lucas Cordalis (55) wird die Krone nicht mit nach Hause bringen! Trotz seines Erfolgs in der Prüfung konnte der Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) die Fans der Show wohl nicht überzeugen. Im Finale bekam er die wenigsten Anrufe und belegte somit den dritten Platz hinter Vize-Gewinner Gigi Birofio und Dschungelkönigin Djamila Rowe (55). Nun berichtete Lucas, wie viel er im Dschungelcamp abgespeckt hat!

Kurz nach seinem Abgang sprach der Mann von Daniela Katzenberger (36) in "Die Stunde danach" über sein Körpergewicht nach der Zeit im Camp: "Ich habe [...] acht Kilo abgenommen, eine ganze Menge". Aber Heißhunger habe der 55-Jährige nach zwei Wochen Bohnen und Reis trotzdem nicht, wie er verriet: "Ich glaube, das muss langsam erst wieder anfangen, dass man so Appetit bekommt."

"Hunger oder trinken, das ist mir gar nicht so wichtig", erklärte Lucas. Er habe eine ganz andere Sehnsucht: seine Familie! Als Erstes will er sich bei Tochter Sophia und seiner Frau melden: "Das, worauf ich mich am meisten freue, ist mit meiner Familie zu telefonieren, die habe ich richtig viel vermisst im Camp." Auch was in den sozialen Netzwerken passiert ist, wolle er gerne checken. Was er wohl zum Fremdgeh-Drama seines Schwiegervaters Peter Klein sagen wird?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Finalist

Anzeige

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de