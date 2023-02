Megan Fox geht mit Gehirnerschütterung auf eine Grammy-Party

Megan Fox (36) ist offenbar hart im Nehmen! Die US-Schauspielerin ist bekannt dafür, auf dem roten Teppich meist sexy und top gestylt aufzutreten. Zusammen mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32) bildet sie so ein Paar, dass sich die Blicke der Fotografen gekonnt sichern kann. Das war jetzt auch bei einer Party vor den alljährlichen Grammy Awards der Fall, aber aus einem anderen Grund: Megan erschien nämlich mit einer geschienten Hand.

Samstagabend besuchte Megan zusammen mit Machine Gun Kelly zwei Galas kurz vor der Grammy-Verleihung. Doch ihr leuchtend rotes und hautenges Kleid schien beinahe in den Hintergrund zu rücken: Um ihr Handgelenk war eine neonpinkfarbene Stützschiene geschnallt und sie hatte eine kleine Verletzung am Kopf. Bei Instagram erklärte sie: "Aus dem Flugzeug mit gebrochenem Handgelenk und einer Gehirnerschütterung direkt zu einer Grammy-Party." Was ihr genau passiert ist, verriet sie allerdings nicht.

Trotz ihrer Verletzung wird Megan wohl kräftig die Daumen drücken: Ihr Liebster Machine Gun Kelly heimste nämlich seine erste Grammy-Nominierung überhaupt ein. Für seine Platte "Mainstream Sellout" hat der 32-Jährige in diesem Jahr Chancen, den Preis in der Kategorie "Bestes Rockalbum" mit nach Hause zu nehmen. "Du arbeitest härter als jeder, den ich jemals kannte und bist doppelt so talentiert. Du hast es verdient", hatte Megan im November auf Instagram geschwärmt.

Getty Images Megan Fox, "Transformers"-Darstellerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Megan Fox bei den Billboard Music Awards 2022

