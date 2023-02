Nach Dschungel: Janina Youssefian nimmt Yvonne Woelke auf

In dieser schweren Zeit steht Yvonne Woelke (41) eine gute Freundin bei. In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse rund um die TV-Bekanntheit und Peter Klein überschlagen: Iris Klein (55) unterstellt ihr und ihrem Mann Peter, eine Affäre gehabt zu haben. Doch sowohl Yvonne als auch Peter wehren sich vehement gegen die Gerüchte. Nun scheint auch die Ehe der Schauspielerin in Gefahr zu sein. Yvonne flüchtete jetzt zu ihrer Freundin Janina Youssefian (40).

Im Interview mit Bild gesteht Yvonne: "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Situation ist belastend. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bei Janina sein kann. Wir kennen uns schon 16 Jahre. Wir sind immer für uns da. Es ist eine schwierige Zeit." Das Playmate ist für ihre in Ungnade gefallene Freundin da. "Diese Zeit ist sehr belastend für sie, sie wurde auf Social Media übel beleidigt, wurde als Ehebrecherin abgestempelt. Das tat ihr in der Seele weh. Sie hat sehr gelitten. Ehefrauen haben ihr mit Gewalt und sogar mit Mord gedroht. Sie ist fix und fertig, hat in meinen Armen geweint", erklärt Janina.

Yvonne ist sich zudem keiner Schuld bewusst. "Ich habe nichts gemacht, was ich mir vorwerfen kann. Ich habe da meinen Job gemacht, mehr nicht. Alles andere sind wilde Gerüchte und Fantasien", stellte die Schauspielerin klar.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Wölke im Februar 2023

