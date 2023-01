Plötzliche Baby-Überraschung: Paris Hilton ist schon Mutter!

Für Paris Hilton (41) ist ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen! In der Vergangenheit hatte die Hotelerbin immer wieder betont, wie sehr sie von einem eigenen Kind träumt. Im Dezember des vergangenen Jahres machte sie öffentlich, dass sie deswegen sogar ihre Eizellen hat einfrieren lassen. Von einer Schwangerschaft war bis dato nichts bekannt. Doch nun verrät Paris: Sie hat ein Baby!

Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie die Hand eines Babys hält, das ihren Daumen greift. "Du wirst immer geliebt", betonte Paris in der Bildunterschrift und fügte ein blaues Herz-Emoji hinzu. Ob es sich bei ihrem Nachwuchs etwa um einen Jungen handelt? Das ließ sie unbeantwortet, ebenso wie den Namen ihres Babys.

In der "The Ellen DeGeneres Show" hatte Paris bereits verraten, wie sie ihr Kind nennen würde, wenn es eine Tochter wird. "Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heißen", plauderte die Ehefrau von Carter Reum aus. Die Promiflash-Leser zeigten sich diesbezüglich zwiegespalten. In einer Umfrage gaben 44 Prozent der Teilnehmer an, dass sie den Namen süß finden. 56 Prozent feiern ihn hingegen gar nicht.

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Baby

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

Getty Images Paris Hilton bei der Versace-Modenschau auf der Mailänder Fashion Week 2022

