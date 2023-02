Sticheleien gegen Bohlen: Darf Katja in die DSDS-Liveshows?

Werden Katja Krasavices (26) Tiraden gegen Dieter Bohlen (68) noch Konsequenzen haben? Der Poptitan hat sich mit einigen beleidigenden Aussagen Feinde gemacht – und damit auch seine Jury-Kollegin gegen sich aufgebracht. Die Rapperin ließ bereits einen Disstrack und mehrere Statements vom Stapel, in denen sie kein gutes Haar an Bohlen lässt. Zwar wird sie von ihren Fans dafür gefeiert, dass sie zu ihren Prinzipien steht und keine Angst vor Dieter hat... Doch manche fragen sich auch, ob die hart vorgebrachte Kritik Katja ihren Platz in der DSDS-Jury kosten könnte!

Die Casting-Folgen sowie der Recall wurden zwar schon abgedreht, aber die Liveshows stehen natürlich noch aus. Unter einem Promiflash-Posting auf Instagram diskutieren einige User, ob RTL Katja und Dieter nach dieser Nummer wirklich im Live-TV aufeinander loslassen wird. "Das wird ein lustiges Aufeinandertreffen bei den Liveshows, wenn es überhaupt eins geben wird", kommentierte ein Nutzer. "Naja... den Wendler haben sie bei den Castings ja auch fein rausgeschnitten, also theoretisch wäre alles denkbar", merkte ein weiterer an. Ein anderer witzelte in Bezug auf die vergangene Staffel: "Ich sehe ein Comeback von Florian Silbereisen (41) in der Jury bei den Liveshows."

Gegenüber Bild äußerte sich Bohlen vor ein paar Tagen zu Katjas Diss-Song: "Ich habe das nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass es so was gibt... Ich will mir mit so was nicht den Tag versauen", stellte er klar. Kontakt hätten er und Katja auch nicht gehabt. "Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben", stichelte der 68-Jährige.

Anzeige

RTL+ Katja Krasavice, DSDS-Jurorin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice, DSDS 2023

Anzeige

RTL+ Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de