Vergeben? Vanessa Mariposa will keine neuen Männer daten

Hat Vanessa Mariposa (30) etwa einen guten Grund, neue Angebote abzulehnen? Die Influencerin war bis Oktober 2022 mit Diogo Sangre (28) liiert. Mit ihm nahm sie sogar an der Sendung Das Sommerhaus der Stars teil. Doch danach zerbrach die Beziehung und sie warf ihrem Ex sogar Betrug vor. Diogo dementierte das allerdings. Aber jetzt deutet Vanessa an, wieder ihr Glück gefunden haben.

Bei einem Instagram-Q&A bekommt Vanessa jetzt ein romantisches Angebot: Ein Fan fragt sie, ob sie miteinander schreiben können. Doch das Model lehnt dankend ab. "Liebe Männer, ich bin aktuell nicht daran interessiert, jemanden kennenzulernen, mich mit jemandem zu treffen oder sonst was. Ich weiß das sehr zu schätzen und das soll nicht unhöflich klingen, aber ich bin gerade sehr, sehr glücklich", stellt sie klar. Ob jemand ganz Bestimmtes für ihr Glück verantwortlich ist, verrät sie allerdings nicht. Aber weil sie schon offenbarte, wieder fleißig zu daten, ist es durchaus möglich, dass ein neuer Mann sie glücklich macht.

Unter dieser Antwort stellt Vanessa aber noch eine freche Frage: "Wollt ihr den Mann an meiner Seite bald sehen?" Dass sie damit einen potenziellen neuen Partner meint, scheint aber eher unwahrscheinlich. Denn immerhin ist auch ihr Dackel Zorro ein wichtiger Mann in ihrem Leben.

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und ihr Dackel Zorro

