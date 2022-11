Diogo-Herzschmerz vergessen? Vanessa Mariposa datet wieder!

Ist Vanessa Mariposa (29) schon bereit, ihr Herz wieder zu verschenken? Die Fitnessinfluencerin musste erst im Sommer eine fiese Trennung durchmachen: Nach nicht mal einem Jahr war die Beziehung zu TV-Kollege Diogo Sangre (28) zerbrochen – angeblich, weil dieser die Blondine betrogen hatte. Die Beauty ging anschließend zunächst als Single durchs Leben. Doch die Herzschmerz-Phase ist nun offenbar vorbei: Vanessa datet nämlich wieder!

In einer aktuellen Folge von "The Real Life" zeigte sich die Ex on the Beach-Bekanntheit nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite bei einer Halloween-Party. Um wen es sich bei dem Hottie handelt, wollte Vanessa noch nicht verraten – sie erklärte aber: "Das ist noch alles ganz am Anfang und ich will auch noch nicht viel verraten. Eigentlich bin ich auch noch nicht bereit für eine Beziehung. Aber es tut mir alles jetzt ganz gut!" Laut dem unbekannten Begleiter sollen sich die zwei bereits seit mehreren Wochen treffen und auf einer Party kennengelernt haben. "Wir sind nicht offiziell ein Paar. Wir lernen uns grad kennen und schauen einfach mal, wo das hinführt", gab Vanessa an.

Während Vanessa noch nicht wieder bereit für eine neue Liebe ist, geht es ihrem Ex ganz offensichtlich anders. Diogo präsentierte seinen Fans zuletzt nämlich bereits seine neue Partnerin Julia. "Es war schon Liebe auf den ersten Blick", schwärmte der Tätowierer von seiner Freundin.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, ehemalige Sommerhaus-Kandidatin

Getty Images Vanessa Mariposa, 2022

Instagram / bejuliabee Diogo Sangre (r.) mit seiner Neuen Julia (l.) im Oktober 2022

