Walentina Doronina bekam Angebot für Hochzeit bei Promi-BB!

Walentina Doronina (22) macht eine erstaunliche Enthüllung! Die Reality-TV-Bekanntheit war Teilnehmerin der vergangenen Promi Big Brother-Staffel, wo im Aftertalk nach ihrem Exit eine große Überraschung auf sie wartete: Ihr Freund Can Kaplan machte ihr nach nur wenigen Monaten Beziehung einen Antrag – live im TV! Wie sich jetzt rausstellt, war das noch gar nicht alles: Ursprünglich war sogar angedacht, dass Walentina und Can im "Promi Big Brother"-Finale heiraten!

Das enthüllte die 22-Jährige nun im Bild-Interview. "Wir hatten sogar die Möglichkeit, tatsächlich zu heiraten. Sat.1 hat uns angeboten, dass wir uns im Finale trauen", verrät Walentina. "Die wollten es aufbauschen und einen draufsetzen", ergänzt Can. Doch die beiden Turteltauben haben offensichtlich abgesagt – wieso? "Hätten die natürlich 100 000 Euro auf den Tisch gelegt, dann wäre das eine andere Sache, dann könnten wir für unsere Zukunft investieren. Aber so bei dem Geld, was gesagt wurde und generell die Situation, nein, das wäre alles zu gestellt gewesen", erklärt die Influencerin. Außerdem hätten ihre Freunde nicht dabei sein dürfen. Der Sender dementierte die Aktion übrigens gegenüber dem Medium.

Doch wenn nicht live im TV – wie und wann wollen die beiden stattdessen heiraten? Die Trauung werde frühstens in zwei Jahren stattfinden. Eine Winterhochzeit wäre die Traumvorstellung des Paares. Aber: Bis dahin erwartet Walentina noch einen zweiten Antrag! "Ich wünsche mir auf jeden Fall noch eine Verlobung, die außerhalb der Kamera stattfindet. Mit den Freunden, ein bisschen romantischeres Setting und nicht mit irgendwelchen Leuten, die man gar nicht kennt", betont das Reality-Sternchen.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im September 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de