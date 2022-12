"Nicht so romantisch": Wale Doronina wollte anderen Antrag!

Walentina Doronina (22) hatte sich das wohl etwas anders vorgestellt! Die Reality-TV-Bekanntheit war bei der Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother dabei. Kurz nach ihrem unfreiwilligen Exit gab es jedoch wieder einen Grund zur Freude. Ihr Liebster Can Kaplan machte ihr im TV einen Heiratsantrag, den sie auch freudestrahlend annahm. Trotzdem scheint sich die Beauty den Antrag anders ausgemalt zu haben. Walentina fand die TV-Verlobung "nicht so romantisch"!

"Ich hätte mir gewünscht, dass natürlich alle meine engsten Freunde et cetera dabei mitgewirkt hätten und dabei wären. Dass der Antrag in der Late Night Show passiert ist, vor Tausenden von Menschen, ist natürlich nicht so romantisch wie im Privaten", gab Walentina ehrlich im Promiflash-Interview zu. Trotzdem sei es was Besonderes gewesen, weil Promi BB eine bewegende Zeit für sie gewesen sei, die mit Cans Liebesüberraschung abgerundet wurde. "Und im Endeffekt ist es egal, wo der Antrag passiert, wenn es vom Herzen kommt. Vielleicht bekomme ich ja noch mal einen romantischen zweiten Antrag", betonte die Influencerin.

So ganz aus dem Nichts kann die Frage aber nicht gekommen sein. Denn die Turteltauben haben tatsächlich schon übers Heiraten und Kinder geredet. Was ging Can dann aber durch den Kopf, als Wale Ja gesagt hat? "Pure Erleichterung. Ich hatte Angst, dort zu stehen, und sie sagt Nein. Das wäre eine große Enttäuschung für mich gewesen", plauderte er gegenüber Promiflash aus. Jedoch hätte er eine Ablehnung in dem Rahmen auch verstanden: "Schließlich war das Setting nicht hundert Prozent optimal und romantisch. Aber beim Tiffany-Ring habe ich nicht gegeizt. Ich weiß, dass Walentina da großen Wert drauf legt." Sie habe aber auch das Beste verdient, schloss er ab.

Anzeige

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im März 2022

Anzeige

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de