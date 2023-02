Ein Junge: Felix Kroos ist zum zweiten Mal Papa geworden!

Was für wundervolle Neuigkeiten! Im vergangenen Oktober waren Felix Kroos und seine Frau Lisa der Hingucker bei der "Tribute to Bambi"-Stiftung – und das nicht etwa wegen ihrer schicken Abendgarderobe: In einem engen Kleid war der Babybauch der Beauty kaum zu übersehen. Seitdem warten die Fans schon gespannt darauf, bis das zweite Kind von dem ehemaligen Profikicker und seiner Liebsten endlich das Licht der Welt erblickt. Jetzt war es auch so weit: Felix und Lisa sind zum zweiten Mal Eltern geworden!

Auf Instagram teilte der Bruder von Toni Kroos (33) vor zwei Wochen ein Bild, mit dem er die frohe Botschaft verkündete. Die Aufnahme zeigt ihn von hinten in einer schwarzen Jogginghose, einem beigefarbenen Pullover und einer Cap. In seiner Hand hält er eine Babyschale, aus der das Ärmchen seines Neugeborenen heraushängt. "Das Leben ist zu schön. Willkommen in der Familie, mein Junge", kommentierte er seinen Beitrag. Damit hat die Tochter des 31-Jährigen einen kleinen Bruder bekommen.

Felix kann sich nun voll und ganz auf seine Familie konzentrieren. Schließlich hatte er im Sommer 2021 verkündet, dass er seine Karriere als aktiver Fußballer nach 25 Jahren auf dem Feld beendet. "Voller Dankbarkeit, Stolz, Wehmut, aber auch Erleichterung schaue ich auf meine Karriere zurück. In dieser intensiven Zeit durfte ich so viel Schönes erleben und alle Facetten des Sports kennenlernen!", verkündete er zufrieden.

Getty Images Felix Kroos und seine Frau Lisa bei Tribute to Bambi, 2022

Instagram / felixkroos23 Felix Kroos mit seinem Sohn

Getty Images Felix Kroos im Januar 2021

