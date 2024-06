So war EM-Auftakt für Toni Kroos und seinen Bruder Felix

Am 14. Juni startete die Fußball-EM in Deutschland! Beim Eröffnungsspiel haben sich die Kicker der Gastgebernation mit einem fulminanten 5:1 gegen die schottische Nationalmannschaft durchgesetzt – und euphorisierten damit ihre Fans. Doch wie bewerten die Fußballer ihren eigenen Sieg? Toni Kroos (34), der beim EM-Auftakt mit auf dem Rasen stand, bewertet das Match ein wenig kritischer als die tobende Menge auf den Zuschauerrängen. "Es war ein sehr guter Start mit einem sehr frühen Tor, so wie wir es uns fürs Eröffnungsspiel erhofft hatten. [...] Natürlich muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Schotten nicht ihren besten Tag hatten", erklärt der Fußball-Profi im Gala-Interview. Zwar werde der Sieg das Selbstvertrauen der Mannschaft in den bevorstehenden Partien stärken, jedoch ist er laut Toni "letztlich nicht mehr und nicht weniger als ein Pflichtsieg".

Felix Kroos, Tonis jüngerer Bruder, hat sich das Spektakel von der Tribüne aus angesehen. Im Gegensatz zu seinem Bruder kommentiert der Ex-Fußballer weniger das Spielgeschehen, sondern vielmehr die Stimmung der Fans – und die sei phänomenal gewesen. "Es war wirklich rundum gelungen. So viele fröhlich feiernde Menschen. [...] Wenn wir diese Stimmung halten oder noch steigern können, dann wird es ein super Turnier", berichtet Felix im Interview mit dem Blatt.

Eines ist wohl nicht zu bestreiten: Mit dem Auftakt hat die deutsche Nationalelf ordentlich vorgelegt. Ob sich Toni etwa vorstellen kann, nach dieser Leistung bis zum EM-Titel zu gelangen? "Wir sind weder Favorit, daran hat auch der gelungene Auftakt nichts geändert, noch kann man irgendwas versprechen. Außer maximale Lust und Leidenschaft. [...] Wozu das führt, werden wir dann sehen", entgegnet der Kicker zaghaft. Währenddessen träumt sein Bruder schon vom Finale: "Ich tippe auf ein Finale zwischen Portugal und Deutschland."

Toni Kroos, deutscher Fußballnationalspieler

Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

