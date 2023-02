Eminems Tochter wird heiraten: Hailie Jade hat sich verlobt!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Hailie Jade Mathers (27)! Die Tochter des US-amerikanischen Rappers Eminem (50) ist schon seit einigen Jahren glücklich an ihren Liebsten Evan vergeben. In den sozialen Medien gewährt die attraktive Brünette ihren Fans allerdings nur sehr selten einen Einblick in ihre Beziehung. Doch jetzt versorgte sie ihre Follower mit einer erfreulichen Nachricht aus ihrem Liebesleben: Hailie und Evan haben sich verlobt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 27-Jährige jetzt drei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Schatz ihre Verlobung feiert. Auf einem Schnappschuss kniet Evan beispielsweise vor Hailie, um um ihre Hand anzuhalten. "Ich liebe dich", schwärmte die Braut in spe zudem total happy in der Bildbeschreibung. Ihr zukünftiger Ehemann habe ihr den Antrag am 4. Februar gemacht.

Aber nicht nur Hailie und ihr Evan sind so richtig glücklich – auch die Fans sind bei diesen Neuigkeiten total hin und weg! "Ich könnte mich nicht noch mehr für euch freuen!", "Herzlichen Glückwunsch!" oder auch "Gratulation! Wie aufregend!", kommentierten das Posting unter anderem drei User.

