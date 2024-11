Eminems Tochter Hailie Jade zeigt erstmals ihren Babybauch

Eminem (52) wird Großvater! Das verriet der Rapper im Oktober dieses Jahres überglücklich im Netz. Seine Tochter Hailie Jade Scott Mathers (28) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger und beglückt ihre Community auf Instagram nun mit dem ersten Babybauchfoto. "Hochzeitssaison beenden, mit meinem Liebling plus zwei", schreibt die werdende Mutter zu einem gemeinsamen Schnappschuss von sich und ihrem Partner Evan McClintock. Wie die Bildunterschrift verrät, besuchten die beiden zum Zeitpunkt des Bildes eine Hochzeit. Für diesen Anlass warfen sich die beiden besonders in Schale: Evan trug einen schwarzen Anzug mit einer roten Krawatte, Hailie zeigte sich in einem edlen, schulterfreien Kleid. Die figurbetonte Robe setzte ihren Babybauch, den sie liebevoll festhielt, gekonnt in Szene.

Ihre Fans scheint Hailie mit dem Babybauchfoto gänzlich überrascht zu haben. "Wir fangen an, Babybauchbilder zu bekommen! Darauf habe ich gewartet. Los geht es", freut sich ein aufgeregter Nutzer. Den meisten fällt aber vor allem der Schwangerschafts-Glow auf. "Du bist wunderschön und strahlst so sehr", kommentiert ein Fan und findet mit seinen Worten einige User, die sich ihm anschließen.

Hailie wollte ihre Fans offenbar nicht so lange auf die Folter spannen und verriet ihnen bereits, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Im Podcast "Just A Little Shady" plauderte sie aus: "Es ist ein Junge!" Schon seit einigen Jahren gehen Hailie und Evan gemeinsam durchs Leben. Im Mai folgte dann die Hochzeit. Das Liebesglück der Turteltauben dürfte nun der gemeinsame Nachwuchs krönen.

Instagram / hailiejade Evan McClintock und Hailie Jade Mathers im November 2024

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

