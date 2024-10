Eminems schwangere Tochter Hailie kauft süßes Baby-Souvenir

Hailie Jade Scott Mathers (28), die Tochter des Rappers Eminem (52), fiebert der Geburt ihres ersten Babys entgegen – und sammelt schon jetzt süße Andenken für ihren Nachwuchs. So auch am vergangenen Wochenende, als sie und ihr Ehemann Evan McClintock ein Wochenende in Austin, Texas, verbrachten, wo Eminem beim F1 Grand Prix auftrat. Auf Instagram teilte Hailie nun Einblicke in ihr Wochenende. Die Fotostrecke enthielt auch einen Schnappschuss ihrer neuesten Errungenschaft ein: winzige Cowboy-Stiefel für ihr ungeborenes Baby – typisch Texas also!

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sind Hailies Fans total aus dem Häuschen, denn das Baby-Souvenir fiel ihren Followern natürlich sofort auf. "Die kleinen Babystiefel sind so süß", "Diese Baby-Cowboystiefel, wie bezaubernd" und "Mein Herz, die kleinen Cowboystiefel sind so bezaubernd und süß. Sieht aus, wie ein legendäres Wochenende in Texas", lauten einige der freudigen Fan-Kommentare unter dem Post der 28-Jährigen.

Die Schwangerschaftsankündigung des Paares kam Anfang Oktober in Form eines emotionalen Musikvideos von Eminem. Im Video zu seinem neuen Song "Temporary" mit Skylar Grey (38) zeigte der Rapper private Momente und alte Videos seiner Tochter. Es endete mit einer Überraschung für ihn: Hailie überreichte ihm ein Ultraschallbild und ein Trikot mit der Aufschrift "Grandpa" – und Eminem war sichtlich gerührt.

Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Eminem, Rapper

