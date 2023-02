Nach Gerüchten: Shawn Mendes mit Jocelyne bei Grammy-Party

Was läuft zwischen Shawn Mendes (24) und seiner Chiropraktikerin Jocelyne Miranda? Nach zwei Jahren Beziehung gaben der "Nervous"-Interpret und Camila Cabello (25) im November 2021 bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. Seitdem wurde es still um das Liebesleben des Musikers. Im November vergangenen Jahres machten dann schließlich neue Gerüchte die Runde: Der Sänger soll mit seiner 27 Jahre älteren Chiropraktikerin anbandeln. Mit einem gemeinsamen Party-Besuch nach den diesjährigen Grammys heizten Shawn und Jocelyne die Gerüchteküche erneut an!

Wie die Bilder zeigen, die Hollywood Life vorliegen, besuchten die beiden eine After-Show-Party in Los Angeles: Shawn trug ein weißes Oversize-Hemd, das er mit einer schwarzen Anzughose und dunklen Schuhen kombinierte. Seine Begleitung wählte hingegen eine Lederjacke mit dazu passendem Rock und kniehohen Stiefeln. Ihr Gesicht verdeckte Jocelyne mit einer XXL-Sonnenbrille.

Weder Shawn noch Jocelyne bestätigten bis dato die Liebesgerüchte – dennoch wurden sie in der Vergangenheit bereits einige Male gemeinsam gesichtet: Zuletzt sah man die beiden gemeinsam, als sie vor wenigen Wochen mit Säften im Gepäck in Shawns Haus in West Hollywood verschwanden.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de