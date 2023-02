Nicht bei Grammys geehrt: Aaron Carters Fans sind außer sich

Aaron Carters Bewunderer sind sauer! Im vergangenen Dezember war der Musiker urplötzlich verstorben – er wurde nur 34 Jahre alt. Wie seine Familie anschließend bekannt gab, war der ehemalige Kinderstar angeblich durch eine Überdosis ums Leben gekommen. Seine Fans sind seitdem in tiefer Trauer um ihr Idol. Zu der Trauer kommt nun noch Enttäuschung hinzu – Grund dafür sind die Grammy Awards!

Wie in jedem Jahr wurden bei der Preisverleihung auch am Sonntag wieder die verstorbenen Künstler der Musikbranche posthum geehrt. Unter anderem wurde Lisa Marie Presleys (✝54) und Takeoffs (✝28) gedacht – Aaron hingegen war nicht auf der Leinwand zu sehen. "Wow, sogar nach seinem Tod haben manche Menschen noch keinen Respekt für ihn", schimpfte ein Fan daraufhin via Twitter.

Andere User deckten das Missverständnis jedoch schnell auf: Aarons Name war zwar während der Zeremonie nicht genannt worden – auf der offiziellen Webseite der Grammys wird er jedoch in einer Liste der Stars aufgeführt, die 2022 verstorben sind. Dort steht sein Name neben Country-Star Jeff Carson und Produzent Fred Catero.

Anzeige

Getty Images Sheryl Crow, Bonnie Raitt und Mick Fleetwood bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Aaron Carter (†34) im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de