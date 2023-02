Oliver Pocher schießt wieder: Jenny Frankhauser reicht es!

Oliver Pocher (44) hat zu dem Ganzen noch einiges zu sagen. Das Affären-Drama rund um Iris Klein (55), ihren Mann Peter Klein und dessen angebliche Liebhaberin Yvonne Woelke (41) beschäftigt seit einigen Wochen nicht nur die Familien der TV-Stars. Die Schlagzeilen gingen auch an dem Comedian nicht vorbei, der das Ganze mit Humor genommen und gegen die Mutter von Daniela Katzenberger (36) gestichelt hatte. Jetzt konnte sich Oli einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen – und Jenny Frankhauser (30) hat genug!

Der 44-Jährige teilte in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss von dem zerstrittenen Paar und schrieb: "Toll, wenn man so bei Matsche Tortellini [...] aus der Aluverpackung wieder zueinanderfindet..." Die Anspielungen blieben von Iris' Tochter Jenny Frankhauser nicht unbemerkt, die in ihrer Instagram-Story aufgebracht schrieb: "Schön, wenn man so gar keinen Plan hat und nicht checkt, dass dies ein sehr altes Video ist." Anschließend wandte sie sich mit wütend an Oliver: "Halte dich verdammt noch mal da raus, du hast so gar keinen Plan von nichts! Lass meine Mutter in Ruhe!"

Nachdem die Influencerin zunächst von der Unschuld ihres Stiefvaters überzeugt gewesen war, änderte sie ihre Meinung. "Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann", ließ sie ihre Community via Instagram-Story wissen.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Realitystar

