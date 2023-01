Affären-Drama: Oliver Pocher schießt jetzt gegen Iris Klein

Oliver Pocher (44) teilt gegen Iris Klein (55) aus. Bis gestern stand ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) im Fokus, der aktuell im Dschungelcamp zu sehen ist. Doch heute wurde bekannt, dass seine Begleitperson Peter Klein, seine Frau mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Auf ihrem Social-Media-Kanal wettert die dreifache Mutter regelrecht gegen ihren Ehemann. Jetzt schaltet sich kein Geringerer als der Comedian ein und schießt gegen Iris.

In einigen Instagram-Storys der 55-Jährigen schlichen sich Rechtschreibfehler ein, woraufhin Oliver witzelte: "Mit Life oder Mett Life Crisis...oder wenn du wie eine 15-Jährige postest..." Anschließend nahm er Bezug auf Iris' Statement und schrieb in seiner Instagram-Story: "Mein Lieblingssatz: 'Weiter werde ich dazu nichts mehr sagen...' Ich finde, das ist Mobbing an uns allen!!" Der 44-Jährige konnte sich einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen: "Außerdem werde ich an beliebigen Stellen Komma setzen, weil ich mich einsam fühle, und das nach fünf Jahren Beziehung...!? Bitte schreibt mich nicht an... Ich werde nur ausgewählten Klatschmagazinen antworten!!??"

Grund für Olis Reaktionen sind Iris' zahlreiche Postings. So schimpfte sie in ihrer Instagram-Story: "Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und du gehst fremd im Versace Hotel!"

Getty Images Oliver Pocher im April 2019 in Köln

Getty Images Oliver Pocher auf der McDonald's Charity Gala in München 2017

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Fernsehstudio

