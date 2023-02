Überraschend: Claudia Obert (61) und ihr Max wollen ein Baby

Gibt es bald etwa Obert-Nachwuchs? Claudia Obert (61) ist für ihre offene Art bekannt. Bei Trash-TV-Formaten wie Kampf der Realitystars packte sie schon die ein oder andere pikante Story aus. Auch mit ihrer neuen Liebe sorgte sie für Schlagzeilen. Die Unternehmerin ist mit dem 24-jährigen Webdesigner Max Suhr zusammen – auch wenn die Beziehung nicht exklusiv sei, sprechen die zwei von einer möglichen Hochzeit. Jetzt können sich Claudia und Max anscheinend sogar ein gemeinsames Kind vorstellen!

Zumindest klang das nun so in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt", in der die Luxus-Liebhaberin betonte: Claudia will ein Baby – das ist ab einem gewissen Alter jedoch nicht mehr so einfach. "Vielleicht können wir die Natur überlisten", erzählte sie weiter. Und Max? Der hatte eine deutliche Antwort: "Wenn das Claudias Wunsch ist – ich bin potent." Wie ernst es den beiden mit diesem Wunsch ist, ist aber fraglich.

In der Show sah man auch, wie Claudia die Freunde ihres Liebsten kennengelernt hatte. Sie schienen den beiden ihren Segen zu geben. "Man merkt, dass es Max guttut", hieß es. Dann dürfte ja wohl auch ihren Hochzeitsplänen nichts im Wege stehen. "Die Hochzeit haben wir fest eingeplant. Es gibt auch schon einen Ring, da darf Claudia aber noch nix drüber wissen", erklärte Max bereits in einem Bild-Interview.

