6,7 Kilo abgenommen: Twenty4Tim ist total stolz auf sich!

Bei Twenty4Tim (22) purzeln die Kilos! Der TikTok-Star hatte sich im vergangenen Jahr vorgenommen, einiges an Gewicht zu verlieren – er fühlte sich nämlich nicht mehr wohl in seinem Körper. Inzwischen zahlt sich die gesunde Ernährung und das Sportprogramm aus: Der Influencer nahm bereits mehrere Kilos ab und passt inzwischen sogar wieder in Kleidung, die ihm bis vor Kurzem noch zu klein war. Nun meldete Tim sich mit einem weiteren Abnehm-Update!

Auf Instagram meldete Tim sich mit tollen Neuigkeiten: "Ich stand gerade eben erneut auf der Waage und habe jetzt 6,7 Kilogramm abgenommen. Und das Ganze ohne Schwankungen. Mich macht das so stolz, weil ich nicht nur abnehme, sondern mich auch mit meiner Vergangenheit auseinandersetze." Inzwischen würden sich bereits erste körperliche Veränderungen bemerkbar machen.

Viele Fans freuten sich mit Tim über seinen Erfolg und hinterließen liebe Worte in der Kommentarspalte. "Der Weg ist das Ziel und bringt so viele Erkenntnisse und gute Gefühle mich sich. Kannst stolz auf dich sein", schrieb beispielsweise der Ex-Bachelor Andrej Mangold (36).

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, YouTuber

Anzeige

Getty Images Andrej Mangold, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de