Alle zehn Lichter? So endete das "Are You The One?"-Finale

Können die Are You The One?-Kandidaten das Ding noch drehen? In der aktuellen Staffel kamen die Teilnehmer den Experten bislang noch nicht auf die Schliche. So haben sie selbst nach Matching Night Nummer acht gerade einmal zwei Perfect Matches gefunden – Cris und Steffi sowie das Dreiergespann Max, Caroline und Ken. Zudem mussten die Villa-Bewohner zwei Blackouts verkraften, was sie 100.000 Euro gekostet hat– werden sie dennoch das restliche "Are You The One?"-Preisgeld gewinnen?

Moderatorin Sophia Thomalla (33) hat der Truppe nun ein Angebot gemacht: Sie wird das Preisgeld wieder auf insgesamt 200.000 Euro erhöhen, wenn sie ihr die neunte Matching Night verkaufen. Das Angebot hat Barkin nach Absprache mit den anderen angenommen. Gesagt, getan – im Finale folgten die Kandidaten dann ihrer ausgeklügelten Theorie, die jedoch keine hundertprozentige Sicherheit gewährte. Doch zu ihrer großen Überraschung gingen alle zehn Lichter an. Damit war es sicher: Trotz zwei Blackouts geht der diesjährige Cast mit 200.000 Euro nach Hause!

Vor allem Deniz musste während der finalen Matching Night besonders bangen, denn er hatte ihre Strategie auf die Beine gestellt. "Ich habe heute enorm viel Last auf den Schultern getragen. Ich habe gewusst, dass sich das Team auf mich verlässt", erklärte der Österreicher, nachdem der Gruppe der Sieg gewiss war. Deshalb sei nicht nur er, sondern auch der Rest total froh, dass alles gut ausgegangen ist.

Alle Infos zur vierten Staffel “Are You The One?” ab dem 06. Dezember bei RTL+.

