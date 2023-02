Zwei Blackouts: Der "Are You The One?"-Cast versagt erneut!

Das hat es so bei Are You The One? noch nie gegeben. In der aktuellen Staffel der Dating-Show scheinen sich viele Paare gefunden zu haben – allerdings haben die Kandidaten bislang nur zwei Perfect Matches gefunden: Cris und Steffi sowie das Dreiergespann Max, Caroline und Ken. Nun haben sich die Teilnehmer noch einmal durchprobiert, das ging aber nach hinten los: In der Matching-Night saßen alle Kandidaten falsch, weshalb es zum zweiten Mal in Folge zu einem Blackout kam!

Das Bauchgefühl trog wohl: Keiner der Villa-Bewohner hatte sich mit seinem Perfect Match eingeloggt. Dieser Fehler kostete die Kandidaten 100.000 Euro! Damit würden am Ende pro Kopf gerade einmal 5.000 Euro herausspringen. "Die erste Niederlage war auf jeden Fall schlimm und jetzt auf jeden Fall noch mal. Wir liegen schon am Boden, jetzt kriegen wir noch ein Tritt ins Gesicht", reagierte Dorna auf diesen Rückschlag. "Wir sind so dumm und peinlich", gab Valeria im Interview zu. Auch Marwin schloss sich dem an: "Wir gehen auf jeden Fall in die Geschichte von 'Are You The One?' ein, das ist schon mal ein bisschen peinlich."

Ihrem Verlust in Höhe von 100.000 Euro hätte Barkin bei einer zurückliegenden Matchingbox-Entscheidung entgegenwirken können: Moderatorin Sophia Thomalla (33) hatte ihm 100.000 Euro angeboten, wenn er die Matchingbox mit seiner Herzensdame Juliette und Joel verkaufen würde. Das hatte der Duisburger allerdings abgelehnt.

Anzeige

Instagram / dornachen Juliette, Henna, Caroline, Steffi und Dorna, "Are You The One?"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / valee_122 Valeria, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / barkin_cmrt Barkin, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de