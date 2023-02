"Ein Team": Supportet Pietro Lombardi Dieter im DSDS-Zoff?

Schlägt sich Pietro Lombardi (30) damit auf die Seite des Poptitans? Dieter Bohlen (69) sorgt als Juror der aktuellen DSDS-Staffel aktuell für eine Menge Aufruhr. Der Grund: Der einstige Modern Talking-Star hatte Reality-Sternchen und Kandidatin Jill Lange (22) beleidigt, indem er sie im Rahmen der Gesangsshow auf ihre Bettgeschichten reduziert hatte. Jurykollegin Katja Krasavice (26) hatte offenbar genug von seinen Seitenhieben und schoss daraufhin heftig gegen den Musikproduzenten. Steht Pietro nach dem Zoff noch hinter Dieter?

Via Instagram meldet sich Pietro am Dienstag mit Glückwünschen zu Dieters Geburtstag. "Happy Birthday, Dieter. Ein Team", lauten die Worte neben einem Bild, das den "Phänomenal"-Interpreten zusammen mit Dieter am Jury-Pult der beliebten Castingshow zeigt. Ob sich Pie damit indirekt auf die Seite des "Cheri Cheri Lady"-Interpreten schlägt?

Nachdem die "Dicke Lippen"-Interpretin in einem Video heftig gegen Dieter ausgeteilt hatte, wurde der 69-Jährige von einem regelrechten Shitstorm überrollt. Ebenso wie viele DSDS-Zuschauer sind auch einige Promis der Meinung, dass Dieter kein Recht dazu habe, sexistische Sprüche gegen eine Kandidatin auszuteilen. "Hier kann man leider nichts falsch verstehen oder schönreden. Einfach: unverschämt und pfui", wetterte Katy Karrenbauer (60) gegenüber Bild.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de