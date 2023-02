Endlich: Simon Desue und Enisa Bukvic haben sich verlobt!

Simon Desue (31) und Enisa Bukvic wagen endlich den nächsten Schritt! Bereits seit 2016 sind der YouTuber und die ehemalige GNTM-Kandidatin ein Paar: Gemeinsam mit ihren Hunden haben sie sich in Dubai ihr absolutes Traumleben geschaffen. Nach über sechs Jahren Beziehung fehlte an der Hand der Beauty dann eigentlich nur noch der Ring – und tatsächlich: Jetzt hat Simon seiner Enisa die Frage aller Fragen gestellt!

Überglücklich teilte das Model auf Instagram eine Reihe von Fotos von sich und seinem Liebsten, auf denen der große Diamantring perfekt zur Geltung kommt. Total happy küssen sich die frisch Verlobten, liegen sich in den Armen und strahlen in die Kamera. In der Bildbeschreibung resümierte Enisa noch mal über ihre Kennenlernstory: "Ich kann meinem Freund nicht genug danken, dass er mich an einem Dienstag in einen Club geschleppt hat. Fast sieben Jahre später und ich bin mit der Liebe meines Lebens verlobt."

Auch eine Liebeserklärung an den Unternehmer dufte natürlich nicht fehlen. "Simon, danke, dass du all die Jahre Geduld mit mir hattest [...] und dafür, dass du mir gezeigt hast, dass es tatsächlich richtige Männer gibt. Die Welpen und ich lieben dich für immer", zeigte sich Enisa emotional. Und nach der Hochzeit hat sie offenbar auch schon weitere Pläne mit ihrem Bald-Ehemann: "Und jetzt machen wir Babys, Sir!"

