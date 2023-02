Fans besorgt: Warum hat Post Malone so viel abgenommen?

Die Fans machen sich Sorgen um ihren Star Post Malone (27)! Seit Jahren gehört er zu den erfolgreichsten US-Rappern. Regelmäßig spielt er in ausverkauften Konzerthallen und darf den ein oder anderen Award mit nach Hause nehmen. Doch in den vergangenen Monaten kam es hin und wieder zu Zwischenfällen – unter anderem stürzte er mehrere Male von der Bühne! Jetzt sorgten sich die Musik-Fans erneut um ihn: Post Malone hat drastisch abgenommen!

Das zeigt jetzt ein Video, das TMZ vorliegt: In dem Clip, der während Post Malones Tournee in Australien aufgenommen wurde, ist zu erkennen, dass der "Circle"-Interpret deutlich Gewicht verloren hat. Laut des Mediums glauben Fans, dass der 27-Jährige mit einer Krankheit oder sogar einer Sucht kämpft, da er so drastisch abgenommen hat und sich beim Singen seltsam bewegte.

Eine Person, die Post Malone nahesteht, gab jetzt allerdings Entwarnung: Es gibt keinen Grund zur Sorge – Post Malone sei weder krank noch auf Drogen. Laut der Quelle habe Post Malone aufgrund einer Filmrolle zuvor etwas zugenommen, hält sich seitdem allerdings an eine strenge Diät und trainiert regelmäßig. Zudem ist er seit September auf Tournee und spielt regelmäßig ein 90-minütiges Set, was auch zum Gewichtsverlust beigetragen habe.

Getty Images Post Malone, Musiker

