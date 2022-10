Nach schwerem Sturz: Post Malone tanzt wieder auf der Bühne!

Post Malone (27) scheint es wieder besser zu gehen! Vor einigen Tagen schockierte der Sänger seine Fans mit besorgniserregenden Nachrichten: Er fiel während eines seiner Konzerte auf der Bühne in ein Loch, das nicht abgedeckt worden war. Daraufhin musste er eine Show absagen und wurde mit einer Rippenprellung ins Krankenhaus geliefert. Doch nun fegte Post Malone wieder über die Bühne!

Wie TMZ berichtet, stand der "Better Now"-Interpret am Samstagabend in Detroit vor seinen Fans auf der Bühne und performte wieder eine Show. Von den vorigen Rippenverletzungen keine Spur mehr! Anwesende sollen danach dem Magazin erzählt haben, dass Post Malone wirklich gut gelaunt war. Zuvor trat der 27-Jährige bereits wieder auf, doch dabei soll er noch ziemlich unter Schmerzen gelitten haben und sich immer wieder an die Rippen gefasst haben.

Bei Instagram hielt der Musiker seine Community vorher immer auf dem Laufenden. So teilte er auch mit, dass es ihm nach seinem Sturz ziemlich schlecht ging. "Es fällt mir schwer zu atmen und ich spüre einen stechenden Schmerz, sobald ich atme oder mich bewege", erläuterte er und entschuldigte sich für sein Fehlen auf der Bühne.

Post Malone, Rapper

Post Malone in Cannes, Frankreich

Post Malone, Musiker

