"Goldjunge": Anna Adamyan verrät Geschlecht ihres Babys!

Anna Adamyan (26) ist überglücklich! Im November vergangenen Jahres machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin schöne News publik: Trotz ihrer Endometriose-Erkrankung und nach vielen Versuchen erwarten sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Baby. Nun verriet die Influencerin das Geschlecht ihres Nachwuchses. "Nach vier Jahren, viel Schmerz und Tiefpunkten ist er jetzt in mir – unser persönlicher Goldjunge. Wir erwarten also einen kleinen Jungen", verkündete Anna stolz via Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de