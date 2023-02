Leo DiCaprio kriegt wegen Romanze mit 19-Jähriger Hass ab!

Geht Leonardo DiCaprio (48) jetzt zu weit? Der Schauspieler ist wohl einer der heiß begehrtesten Junggesellen Hollywoods – und er hat ein Faible für sehr junge Frauen. Angeblich datet er niemanden, der älter als 25 Jahre ist. Nach einem gemeinsamen Partybesuch wird ihm jetzt sogar eine Romanze mit der 19-Jährigen Eden Polani nachgesagt. Die Fans im Netz finden: Das geht gar nicht!

Auf Twitter hetzten zahlreiche User gegen den "The Wolf of Wall Street"-Star. "Leonardo DiCaprios neue Freundin war noch nicht mal geboren, als Titanic rauskam", merkte jemand in Bezug auf Leos Durchbruch an. Ein weiterer Nutzer fragte sich, was der 48-Jährige sich von dem Flirt erhoffe: "Kann mir bitte jemand erklären, was ein Mann, der fast 50 ist, mit einer 19-Jährigen gemeinsam hat?" Außerdem wurde gewitzelt: "Leonardo DiCaprio macht sich nur Sorgen um den Klimawandel, weil er seinen Freundinnen eine bessere Welt hinterlassen will."

Der Hottie und das blutjunge Model waren zusammen bei einer Feier von der Sängerin Ebony Riley. Offenbar fühlten die beiden sich sehr wohl miteinander. Sie sollen die Zeit genossen und sich keinesfalls vor den Fotografen versteckt haben.

Instagram / edenpolanii Eden Polani, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Don't Look Up"

Instagram / edenpolanii Eden Polani, Model

