Mit Chesters (†) Stimme: Linkin Park bringt neuen Song raus

Das kommt unerwartet! Linkin Park war und ist eine der beliebtesten Rock-Bands. Ihr Song "In the End" verzeichnet auf Spotify mittlerweile fast 1,5 Milliarden Streams. Seit 2017 gab es jedoch keine neue Musik mehr – der traurige Grund dafür ist der Tod des Frontsängers Chester Bennington (✝41). Auf ihren Social-Media-Kanälen postete die Band trotzdem immer wieder kurze Clips, um an Chester zu erinnern. Doch jetzt kam der Hammer – Linkin Park wird einen neuen Song veröffentlichen.

Auf dem Instagram-Kanal der Band wurde ein Video mit der Verkündung geteilt, dass sie zeitnah einen neuen Song mit dem Titel "Lost" veröffentlichen. In dem Clip geht ein Mann mit Gasmaske auf die Kamera zu und besprüht diese mit schwarzer Farbe. Dann erscheinen die Worte "Neue Linkin Park Musik". Und das Beste an der Information – die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Bereits diesen Freitag soll der Song verfügbar sein. Darin wird auch Chesters Stimme zu hören sein, da der Track wohl aus dem Archiv des "Meteora"-Albums stammt. Mit dem Release wird gleichzeitig der 20. Geburtstag dieses Albums gefeiert.

Schon in den vergangenen Tagen hat die Band das Release des neuen Songs geteasert. Sie teilten immer wieder kurze Clips mit kryptischen Hinweisen, die Fans insgeheim auf etwas Neues von der Nu-Metal-Band hoffen ließen.

Getty Images Mike Shinoda und Chester Bennington

Getty Images Chester Bennington im Juli 2009

Getty Images Chester Bennington im September 2010

