"Rest meines Lebens": Marc Terenzi schwärmt von Verlobung!

Marc Terenzi (44) im Liebesglück! Der Sänger machte seiner Freundin Verena Kerth (41) nach ihrem Dschungelcamp-Aus einen Heiratsantrag. Ganz romantisch stellte er ihr am Strand von Australien die Frage aller Fragen. Den beiden kann es wohl nicht schnell genug gehen, denn sie führen erst seit wenigen Monaten eine Beziehung. Nach 23 Jahren guter Freundschaft kommt nun die Hochzeit. Jetzt erinnert sich Marc an den Antrag zurück!

Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Dschungelkönig ein Bild seines Kniefalls vor Verena. Dazu schrieb er: "An diesen Moment werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern". Für ihn sei die Moderatorin die perfekte Frau. "Wenn du es weißt... dann weißt du es einfach", erklärte der Ex von Sarah Connor (42) weiter. Er möchte mit Verena in die Zukunft blicken und freut sich auf alle neuen Projekte, welche er mit ihr verwirklichen wird.

Die Hochzeit der Realitystars soll noch in diesem Jahr stattfinden. In den Kommentaren antwortete ihm die Blondine mit einem einfachen "Love you", woraufhin Marc mit einem "Ich liebe dich mehr" konterte. Auch viele andere Promis kommentierten den Beitrag und sprachen den frisch Verlobten ihre Glückwünsche aus.

Anzeige

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

Anzeige

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Anzeige

Findet ihr die beiden passen gut zusammen? Ja, total! Nein, irgendwie nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de