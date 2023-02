Schwanger auf OnlyFans: So viel könnte Laura Müller absahnen

Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) könnten sich mit der Schwangerschaft eine goldene Nase verdienen! Die Influencerin und der Schlagersänger verkündeten vor wenigen Tagen große Nachrichten: Laura ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind Baby von dem Musiker. Bereits kurz nach der Verkündung hagelte es aber schon Kritik: Das Paar lockt seine Fans mit Babybauchbilder-Versprechungen auf sein OnlyFans-Profil. Mit dieser Taktik könnten Laura und der Wendler aber ordentlich Kohle scheffeln!

Der Marketing-Experte Christian Biedermann erklärte RTL, dass Laura mit ihrem Babybauch-Content auf der Erotikplattform OnlyFans eine Menge Geld kassieren könnte: "In der heißen Phase bis zur Geburt sind 50.000 Euro pro Monat realistisch." Auch der Marktwert der Brünetten würde sich steigern und damit auf lange Sicht auch der des Wendlers. Auch Angebote für eine Streaming-Doku könne er sich vorstellen.

Von den versprochenen Babybauchfotos auf OnlyFans fehlt bislang aber jede Spur. Fans vermuten daher, dass die Wendlers ihre Follower nur hinhalten. Das sehen auch aussagekräftige 91 Prozent der Promiflash-Leser in einer Umfrage so – nur 9 Prozent, was 125 Stimmen entspricht, sind sich sicher, dass die ersten Fotos bald kommen werden.

Laura Müller und Michael Wendler

Laura Müller, Influencerin

Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

