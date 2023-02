Zeigt Laura Müller ihren Babybauch schon auf OnlyFans?

Gibt es bereits die ersten Bilder von Laura Müllers (22) Babybauch? Die Influencerin und ihr Ehemann Michael Wendler (50) überraschten ihre Fangemeinde am Montag mit spektakulären Neuigkeiten: Das Paar erwartet Familienzuwachs – die Brünette ist zum ersten Mal schwanger. Die ersten Fotos der Babykugel versprachen die werdenden Eltern daraufhin auf ihrem Account auf der Erotikplattform OnlyFans. Aber sind die Bilder dort tatsächlich online?

Laura hatte auf Instagram den Link zu ihrem OnlyFans-Profil gepostet, dort soll es angeblich erste Fotos von ihrer kleinen Kugel geben. Dem ist aber noch nicht so: "Die ersten exklusiven Babybauchbilder gibt es hier in Kürze", heißt es stattdessen auf der Plattform. Noch müssen die Fans sich also ein wenig gedulden.

Laura und der Wendler scheinen sich sehr auf ihr erstes gemeinsames Kind zu freuen. "Liebe im Bauch. Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb die 22-Jährige überglücklich zu einem Instagram-Foto der Eltern in spe, auf dem der Schlagersänger stolz Babyschühchen in den Händen hält.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

