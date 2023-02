Boris Beckers Besenkammer-Affäre: Das sagt Tochter Anna dazu

Anna Ermakova (22) steht schon seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Die Tochter von Boris Becker (55) stammt aus dessen Skandal-Seitensprung mit Angela Ermakova. Mittlerweile ist sie selbst erfolgreich als Model unterwegs. Zudem wird sie bald bei der kommenden Staffel von Let's Dance ihr Tanzbein schwingen. Trotzdem wird die rothaarige Schönheit immer wieder auf ihre Eltern angesprochen. Jetzt äußert sich Anna selbst zu der Besenkammer-Liebelei ihres Vaters!

Mit Bild spricht die 22-Jährige nun offen über den berühmten Fremdgeh-Skandal: "Es ist verrückt. Kinder müssen sowas eigentlich nicht wissen", meint sie. Auch wenn Anna mittlerweile wisse, wie sie mit dem Thema umgehen muss, stören sie die unangenehmen Fragen. Das Drama um Boris und Angela begleite sie schon ihr gesamtes Leben: "Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen", gab sie ehrlich zu.

Nun will die Beauty bei "Let's Dance" beweisen, was sie kann. So will sie sich auch mögliche Vorurteile wegtanzen: "Familie ist Familie, aber das definiert mich ja nicht als Person", erklärt sie. Mit welchem Tanz-Profi der Rotschopf ab dem 17. Februar über das Parkett fegen wird, ist aber leider noch nicht bekannt.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, 2022

Getty Images Anna und Angela Ermakova im Oktober 2018

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Monte Carlo, 2022

