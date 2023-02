Cindy Crawford ist neidisch auf ihre Tochter Kaia Gerber!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Cindy Crawford (56) war in den 90er-Jahren eines der bekanntesten Models überhaupt und ihre Tochter Kaia Gerber (21) trat schnell in ihre Fußstapfen. Die Beauty erobert seit einigen Jahren die Laufstege der Welt, wie es ihre Mutter einst tat. Den zwei Frauen wird oft nachgesagt, dass sie sich sehr ähnlich sehen und Kaia erinnert äußerlich viele an ihre Mutter in jüngeren Jahren – das sieht auch das 90s-Supermodel so. Tatsächlich beneidet Cindy ihre Tochter heute ein wenig um ihr Aussehen!

Im Talk mit InStyle meint die 56-Jährige: "Wenn ich meine Tochter anschaue, fällt mir auf, dass ihr Haar sehr glänzt und gesund aussieht. Sie hat das gleiche Haar, wie ich es einst hatte – und ich will es zurück!" Niemand habe ihr jemals gesagt, dass ihre Haare mit ihr altern, schildert die Brünette. Sie erklärt: "Wir erwarten alle, dass wir mal graue Haare bekommen, aber mir war nicht bewusst, dass sich auch die Haartextur ändert."

Cindy stellt aber klar, man solle sie nicht falsch verstehen: Sie wünsche ihrer Tochter alle Schönheit dieser Welt. Die ehemalige Laufsteg-Queen bewies auch vor Kurzem erst wieder, dass sie sich selbst nach wie vor nicht verstecken muss.

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2021

Getty Images Cindy Crawford im November 2021

