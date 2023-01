Mit 56: Cindy Crawford begeistert als zeitlose Schönheit!

Cindy Crawford beweist: Das Alter ist nur eine Zahl! In den 90ern zählte sie zu den gefragtesten Supermodels überhaupt. Bis heute zieht die Mutter von Kaia Gerber (21) reihenweise von Werbedeals an Land. Mit ihren 56 Jahren fühlt sich die Beauty augenscheinlich noch immer pudelwohl in ihrer Haut. Sport und eine ausgewogene Ernährung lassen sie sich noch besser fühlen. Im Netz haut Cindy ihre Fans regelmäßig mit ihrem Content vom Hocker – so auch jetzt!

Via Instagram bewies das Model nun: Sie hat es immer noch drauf. Cindy (56) teilte von sich eine Bilderreihe, in der sie total selbstischer auf einem weißen Sofa posiert. Mit einem natürlichen Make-up und einem Look in warmen Brauntönen präsentiert sie sich als zeitlose Schönheit. "Sich stilvoll zurücklehnen", schrieb die zweifache Mutter dazu.

Doch es nicht alles Gold, was glänzt, wie Cindy im November klarmachte. Im Interview mit dem Magazin Haute Living erklärte sie, wie sehr ihr die Model-Branche manchmal zusetze. "Ich denke, es ist einfach, sich in Rollen zu verlieren und sich dadurch selbst zu betrachten. Wie, wer bin ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich gerade eine Midlife-Crisis durch", gab die Beauty preis.

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2021

Getty Images Cindy Crawford auf der Pariser Fashion Week im Februar 2022

Getty Images Cindy Crawford im September 2022

